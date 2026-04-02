ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਈ ਰੌਸ਼ਨੀ; ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ।

MOTIHARI HOOCH TRAGEDY
ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ (Getty Image)
Published : April 2, 2026 at 4:28 PM IST

ਬਿਹਾਰ/ਮੋਤੀਹਾਰੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦੇ ਬਾਲਗੰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਹਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੀਤਾ ਸੀ।

ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਈ

ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਚੈਨੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ

ਲੋਹਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੀੜਤ (ETV Bharat)

"ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।" - ਪੀੜਤ ਲੋਹਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਤਨੀ

"ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ"

ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ (ETV Bharat)

"ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਠਾਕੁਰ, ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ

ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ (ETV Bharat)

"ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" - ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਐਸਪੀ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਗੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ (ETV Bharat)

ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਲਗੰਗਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਥੇਨੌਲ ਜਾਂ ਈਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

