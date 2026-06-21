ETV Bharat / bharat

ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 'ਚ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ।

AFZAD ALI NEET EXAM HANDCUFFS
ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 'ਚ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੌਜਵਾਨ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੀਤਾਮੜੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਕਮਲਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ

ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਡੁਮਰਾ ਦੇ ਕਮਲਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

'ਸੀਤਾਮੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ'

ਕਨਹੌਲੀ ਬਗਾਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਨਹੌਲੀ ਬਗਾਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੂਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਮੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਡੁਮਰਾ ਦੇ ਕਮਲਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਅਫਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਫਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਐਸਡੀਪੀਓ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਦਰ ਐਸਡੀਪੀਓ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ

ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅਫਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੱਥਕੜੀ
AFZAD ALI NEET EXAM
NEET EXAM HANDCUFFS
ਕਮਲਾ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ
AFZAD ALI NEET EXAM HANDCUFFS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.