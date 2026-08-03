ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ।
Published : August 3, 2026 at 6:14 PM IST
ਪਟਨਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਕੇ ਦੀ ਲੀਡ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
"Bihar people don't want a CM with criminal background": Prashant Kishor says Bankipur lead a message to BJP top brass— ANI Digital (@ani_digital) August 3, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/R6Jd6GhvHV#BankipurBypoll #JanSuraajParty #PrashantKishor pic.twitter.com/RDhk8xn0Rh
ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੋਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪੀਕੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ
ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ 51,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸੂਰਜ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
"30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੜ੍ਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।" - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਨਸੂਰਾਜ
"ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ"
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
#WATCH | Patna | As he inches towards victory in the Bankipur Assembly election, Jan Suraaj Chief Prashant Kishor says, " ...the people of bihar have clearly rejected the leadership of samrat chaudhary. this is absolutely evident...after winning the state elections, the bjp chose… pic.twitter.com/sD07m2U41P— ANI (@ANI) August 3, 2026
"ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।" - ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਨਸੂਰਾਜ
"ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜਾਈ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇ ਭਾਜਪਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।