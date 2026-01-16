ਖੇਤ 'ਚ ਚਰ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬੱਕਰੀ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ/ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨਿਆਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਤਨੌਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਤਿਕ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜੋਤਿਕ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
"ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਧਨੇਸ਼ਵਰ ਮਹਤੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" - ਜੋਤਿਕ ਸਾਹਨੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮਨਿਆਰੀ, ਕੁਧਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਡੀਪੀਓ ਵੈਸਟ-2 ਏਸੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮਸੀਐਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਐਸਡੀਪੀਓ ਵੈਸਟ-2, ਅਵਧੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 59 ਸਾਲਾ ਸੁਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਤਿਕ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਪਿੰਡ ਰਤਨੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਨੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਜੋਤਿਕ ਸਾਹਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਜੋਤਿਕ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਨੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਤਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਅਵਧੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਿਆਨੀ, ਐਸਡੀਪੀਓ, ਵੈਸਟ-2, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ