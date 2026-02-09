ETV Bharat / bharat

ਧੀ ਨੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

FIR AGAINST DAUGHTER
ਧੀ ਨੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)
ਬੈਂਗਲੁਰੂ/ਕਰਨਾਟਕ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ 49 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬਿਤਾਰਾਯਣਪੁਰਾ (Byatarayanapura) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਰੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਂ

ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਆਤਰਨਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

