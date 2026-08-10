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ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਦੱਬੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ !

ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

LOSS SUFFERED BY FARMER IN BALOTRA
ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 4:21 PM IST

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ਬਲੋਤਰਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਚਪਦਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ... (ETV Bharat)

ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗੀਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ।" ਮੰਗੀਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥੈਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਥੱਕਿਆ-ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ।

LOSS SUFFERED BY FARMER IN BALOTRA
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ (ETV Bharat)

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੈਗ

ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

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ਖੇਤ ਚ ਦੱਬੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
LOSS SUFFERED BY FARMER IN BALOTRA

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