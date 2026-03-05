ETV Bharat / bharat

ਸੁਖੋਈ-30 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਖੋਈ-30 MKI ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

SUKHOI 30 MKI MISSING ASSAM
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖੋਈ-30 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖੋਈ-30 MKI ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਪੀਆਰਓ, ਗੁਹਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ Su-30 MKI ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੁਖੋਈ-30 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼

ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Su-30MKI ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਡੂੰਘੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Su-30MKI ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

Su-30MKI ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਸੁਖੋਈ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2040 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹63,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ AESA ਰਾਡਾਰ, ਨਵੇਂ ਐਵੀਓਨਿਕਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ) ਨਾਲ ਲੈਸ 84 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25-30 ਸਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

INDIAN AIR FORCE JET LOST
RADAR CONTACT LOST FIGHTER
ਸੁਖੋਈ 30 ਐਮਕੇਆਈ ਲਾਪਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਪਤਾ
SUKHOI 30 MKI MISSING ASSAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.