ETV Bharat / bharat

ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ: ਜ਼ਮੀਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਅਸਾਮ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਹਿੰਸਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 25, 2025 at 8:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ 10,434 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਰਬੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ (Etv Bharat)

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕੌਂਸਲ (ਕੇਏਏਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ (ਸੀਈਐਮ) ਤੁਲੀਰਾਮ ਰੋਂਗਹਾਂਗ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੇਰੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ (Etv Bharat)

ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਲੇਜ ਚਰਾਉਣ ਰਿਜ਼ਰਵ (VGR) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਰਾਉਣ ਰਿਜ਼ਰਵ (PGR) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ - ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ।

ਕਾਰਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 7,184 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ VGR ਅਤੇ PGR ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਬਾਇਲੀ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ (Etv Bharat)

ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਗਈ।

ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਲੋ-ਕੁਕੀ ਯੁੱਧ (1917-1919) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਕਾਰਬੀ ਆਂਦਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (Etv Bharat)

KAAC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਰੋਨੀ ਖੇਤਰ PGR ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ, 30 ਸਕੂਲ, 27 ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚਰਾਗਾਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਡੋਕਮੋਕਾ ਅਤੇ ਫੁਲੋਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਰਬੀ ਪਰਿਵਾਰ VGR ਅਤੇ PGR ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਏਏਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ।

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ

ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਦੇ ਫੇਲੰਗਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕਾਰਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਨੇਤਾ ਲਿਟਸਨ ਰੋਂਗਫਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਖੇਰੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼!

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਖਵੀਂ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਰ ਜਾਂ ਵੀਜੀਆਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਰੋਂਗਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਕਾਰਬੀ ਲੋਕ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਰਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਰਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 244 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਰੋਂਗਫਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੀ ਆਬਾਦੀ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 26 ਕੇਏਏਸੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 10 ਕਾਰਬੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ

ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE
ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ (Etv Bharat)

ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੌਂਗ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

TAGGED:

KARBI ANGLONG PROTEST
STRUGGLE FOR LAND IDENTITY
KARBI ANGLONG TENSION
ਅਸਾਮ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਹਿੰਸਾ
ASSAM KARBI ANGLONG VIOLENCE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.