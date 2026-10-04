ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਤ: ਸਿਰਫਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਤ: ਸਿਰਫਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
Published : October 4, 2026 at 5:07 PM IST
ਵਿਜੇਵਾੜਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ "ਸ਼ੱਕ" ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਿੰਨਾ ਰਾਓ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਨਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
"ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ..."
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿੰਨਾ ਰਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?" ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ
ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੁਰਗਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਰਗਾ ਰਾਓ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਗੋਲਾਪੁੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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