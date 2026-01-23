ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਚੁਰਾਈ 7 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ
ਜੁੱਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ।
Published : January 23, 2026 at 8:57 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਆਗਰਾ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ
19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੋਜਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁੱਧੀਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜਰ ਸ਼ੂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਸੀ ਬਟੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹ, ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਜੂ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਭਰਤਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ₹66.33 ਲੱਖ, ਲਗਭਗ 3.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜਰ ਸ਼ੂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ-ਕਮ-ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜੀ ਨਿਅਤ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਪਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਰ ਸ਼ੂਜ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਨੁਰਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਬਟੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ
ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ 'ਤੇ ਅਰਥਿੰਗ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਕਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਟੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।