ETV Bharat / bharat

ਬੇਰਹਿਮ ਪਤਨੀ! ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੱਢੀ ਜੀਭ, ਪੜ੍ਹੋ ਖੌਫਨਾਕ ਸਟੋਰੀ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

WIFE CUTS OFF HUSBAND TONGUE
ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੱਢੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜੀਭ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 21, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮੋਦੀਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸੁਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਦੀਨਗਰ ਦੇ ਸੰਜੇਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਪਿਨ (26) ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਮਾਲੀਆਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਪਿਨ ਮੋਦੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਏਸੀਪੀ ਮੋਦੀਨਗਰ ਅਮਿਤ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਮੋਦੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਜੇ ਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸੁਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜੀਭ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀਨਗਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

WIFE BITES HUSBAND
SANJAYPURI COLONY INCIDENT
WIFE CUTS OFF HUSBAND TONGUE
ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੱਢੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜੀਭ
WIFE CUTS OFF HUSBAND TONGUE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.