ਕੀ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੇ OCI ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 8:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕ) ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮਈਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (FRRO) ਨੇ ਉਸਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ OCI ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ OCI ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ OCI ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ" ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ, ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FRRO ਜਾਂ FRO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (BoI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਹ NEET ਅਤੇ JEE ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ)। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ
OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਫਾਲਗੁਨੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "OCI ਦਰਜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ OCI ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਜੇਪੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਕੱਲੇ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਭੀੜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ।