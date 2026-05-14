ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, 'ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ' ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ 'ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ' ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 6:59 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਨੋ ਕਾਰ ਡੇ' ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 'ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਕਿਰਤੀ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ 'ਤੇ।

ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਨੋ ਕਾਰ ਡੇ' ਅਤੇ 'ਮੈਟਰੋ ਡੇ'

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਨੋ ਕਾਰ ਡੇ' ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮੈਟਰੋ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦੀਆਂ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ 58 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ: ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ - 50% ਸਮੇਂ ਤੱਕ - ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਲਈ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ' 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 160 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ।

