ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 6:10 PM IST

ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਏਆਈਐਮਈਡੀ) ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਡਾਨੀ ਪੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਥੀਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪਰੀਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਨਸਥੀਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈਂਜੀਨ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੇਸ ਸਾਲਟ (ਏਪੀਆਈ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਨਾਕਾ ਅੰਸਲੇਮ ਪਰੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਿਊਮੀਨ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਵੀ 100% ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੋਬਿਊਟਿਲਬੇਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਵੀ 80 ਤੋਂ 90% ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਇਸੈਂਡੀਅਮਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਨੈਫਥਾ) ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ

ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਤੇਲ ਜੋ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੈਫਥਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦਰ ਅਸਰੀ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਯੋਚੁਨ ਐਨਸੀਸੀ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਐਨਓਓਸੀ-ਸ਼ੈੱਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦਾ 87.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੈਫਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਟਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

AiMeD ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਯੁਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖ਼ਤਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਡਰ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਤਾਮੋਰਿਸ਼ ਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਅਤੇ ਮੈਟਫਾਰਮਿਨ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ '100% ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ' ਕਹਿਣਾ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਡਾ. ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ) ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ (ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ) 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ, ਖਾਦ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।"

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਜ਼ (FOPE) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, PVC ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (API) ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿ ਸਕਣ।"

ਸੰਕਟ: ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

ਫਾਰਮਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FOPE) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, API ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "API ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੋਲਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਰਸਾਇਣਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ) ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PVC, ਬੋਤਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਫੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੱਬੇ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਾਹਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ

  • ਐਸਪਰੀਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਂਜੀਨ, ਟੋਲੂਇਨ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
  • ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕਪਾਈਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਕਮੀ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs) ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ MSMEs, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਵਾਈ ਸੰਕਟ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ, ਮੈਟਫਾਰਮਿਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਇਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਘਨ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਫਾਰਮੈਕਸਿਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਫਾਰਮੈਕਸਿਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਭਾਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ (ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ, 2013 (DPCO) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

