ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੇਟੈਂਟ: 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਗਿਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : January 4, 2026 at 7:30 AM IST
ਕਰਨਾਟਕ/ਬੇਲਾਗਾਵੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਲਹੋਂਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੈਲਹੋਂਗਲ ਦੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਲਹੋਂਗਲ ਚੋਕੋ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬੈਲਹੋਂਗਲ ਦੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੋਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ।
ਗਿਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ" ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ ਨੇ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਲਹੋਂਗਲਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸ਼ਤਗਾਰਾ ਚਾਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ, ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮਹਾਦੇਵੱਪਾ ਅਤੇ ਵੀਰੰਮਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਬਾਸਵੇਸ਼ਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਬਾਗਲਕੋਟ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਰੀਸ਼ ਇੱਕ ਜਨਮਜਾਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਲਹੋਂਗਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਚੋਕੋ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਚਮਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ "ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ" ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਰੀਸ਼ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਕੋ ਨੂੰ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੂੰ "ਚੋਕੋ ਅੰਕਲ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਮਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈੱਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਕੋ ਇਮਲੀ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (PMFME) ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ।
ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ
ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੋਡ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਲਹੋਂਗਲਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਮਲੀ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਕੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਲੀ, ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਕੋ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਇਮਲੀ ਚੋਕੋ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਚੋਕੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਕੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕੋ 10 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਹੋਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ "ਸਥਾਨਕ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਠੋਕਰ
ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਸ਼ ਜੋ SSLC ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, PUC ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟਾਪਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲਹੋਂਗਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MNC ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਬੈਲਹੋਂਗਲਾ ਤਾਲੁਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਲੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮਲੀ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 60 ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪੇਟੈਂਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ "ਇਮਲੀਚੋਕੋ ਚਿਗਾਲੀ" ਬਣਾਈ।
ਚੋਕੋ ਖਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੋਕੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਕੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਕੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਰੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਕੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਮਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣੋ
ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦ ਤਰਲ ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦ ਤਰਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਕੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਮਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੋਕੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੋ।"
ਪਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ
ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸ਼ਾ ਹੋਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੋਕੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਕੋ ਆਂਟੀ ਅਤੇ ਚੋਕੋ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਆਸ਼ਾ ਹੋਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਹਲਸਗੀ ਸਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਕੋ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਕੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"