ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਜਾਣੋ...
Published : October 19, 2026 at 3:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅੱਜ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ, ਮੱਧ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਗਰਮ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ: ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੇਰਲ, ਮਾਹੇ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਕਰਾਈਕਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਫਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 14.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਤਝੜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਗੁਨਾ ਸਮੇਤ, ਜਿੱਥੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ), ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉਪ-ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਹਲਕੀ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੱਟਵਰਤੀ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ, ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਦੀਘਾ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ), ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਕੋਂਕਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ
ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਮੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਂਕਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ (ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ: ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਿਆਂ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸਟੇਜਾਂ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਟਾਲਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 31°C ਤੋਂ 34°C ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਚਮਕਦਾਰ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪ ਹੇਠ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛਾਂ ਰਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 18°C ਤੋਂ 20°C ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: