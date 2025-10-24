ETV Bharat / bharat

ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਸ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT
ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 24, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਮੁਰੀ ਕਾਵੇਰੀ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੀਟਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਂਗੋਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੇਮੁਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਵੇਮੁਰੀ ਕਾਵੇਰੀ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਹ ਬੱਸ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਹੇਬਰੋਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੈਨਿਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵੇਮੁਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਉ-ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਸ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀਉ-ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ₹450 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ₹800 ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹4,500 ਅਤੇ ₹12,000 ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਕੋਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੁਰਨੂਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ?

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

