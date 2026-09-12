IIT ਰੋਪੜ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ M.Tech ਡਿਗਰੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਲੌਂਗ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰਸ' (Long Air Defence Course) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IIT-ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ MTech ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
By PTI
Published : September 12, 2026 at 12:52 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਮਓਯੂ (MoU) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਮਟੈੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਸ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।'
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਮਓਯੂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਮਾਂਡ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਫੌਜ) ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਲੌਂਗ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਰਸ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਮਟੈੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੋਹਿਤ ਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਨੇ ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਨਾਲ ਐਮਓਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਟੈਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।