ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਦਿੱਲੀ NCR ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : November 1, 2025 at 6:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੂੜ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਠੰਡੀ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਮੀ ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ, ਜਾਂ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਿੰਦਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ PM 2.5 ਅਤੇ PM 10 ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
IIT ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਟਮੌਸਫੀਅਰਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ (CAS) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਰਾਲੇ ਅਚਿਊਤਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਗਨਿਕ ਡੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੀਵ ਫਿਲਿਪ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ, "ਕੀ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?" ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 13-15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਟਮੌਸਫੀਅਰਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਹੈਕਾਥੌਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਕਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ਼, ਜਾਂ ਨਮਕ, ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ (WDs) ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਐਰੋਸੋਲ ਪੱਧਰ ਅਕਸਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰੋਸੋਲ ਪਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ (2-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹਨ। ਇਹ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 80-95% ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਸ ਸਰੋਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਐਨ:
- ਸਥਾਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ)
- ਮਿਆਦ: ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017
- ਵਿਧੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ (ਏਜੀਐਲ)
ਟਿੱਪਣੀ: PM 10 ਅਤੇ PM 2.5 ਡੇਟਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਉਡ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ PM10 ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਧੀ ਹੈ।
- ਸਥਾਨ: ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
- ਸਮਾਂ: 1975 ਤੋਂ
- ਵਿਧੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ (Agl)
ਟਿੱਪਣੀ: Agl ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ PM ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਅਤੇ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 2018)। ਵਿਧੀ: ਉਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 13-16% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ (ਗੈਗਿਨ ਅਤੇ ਨਿਊਮੈਨ 1981)
- ਸਥਾਨ: ਵਾਇਓਮਿੰਗ
- ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ: 2007-2010
- ਵਿਧੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ (Agl)
ਟਿੱਪਣੀ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ Agl ਸੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਹਗਿੰਸ, 2009)
- ਸਥਾਨ: ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਥਾਈਲੈਂਡ
- ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ: ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ-ਜੂਨ 1994-1998
- ਵਿਧੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ (Agl)
ਟਿੱਪਣੀ: ਫੇਥ ਗੈਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 72% ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, 79% ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜਣ ਦਾ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ 20% ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
- ਸਥਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਕੋਰੀਆ
- ਮਿਆਦ: ਨਵੰਬਰ 2020
- ਵਿਧੀ: ਹਾਈਗ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੀਡਿੰਗ
ਟਿੱਪਣੀ: ਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲ, ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਧੀ। (ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਡੇਟਾ) ਬਾਰੀਕ ਧੂੜ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ।
- ਸਥਾਨ: ਚੀਨ
- ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ: 1997-2007
- ਵਿਧੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ
ਟਿੱਪਣੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 1) ਸਥਿਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਰੂਪਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2) ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੀਡਿੰਗ, ਜੋ ਸੁਪਰਕੂਲਡ ਤਰਲ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਥਾਨ: ਇਡਾਹੋ
- ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017
- ਵਿਧੀ: ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ
ਟਿੱਪਣੀ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਰਾਡਾਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਗਦਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਸੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮਾਪਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ-ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਇਆ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨ:
- ਸਥਾਨ: ਕਰਨਾਟਕ
- ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਅਗਸਤ-ਨਵੰਬਰ 2017
- ਵਿਧੀ: ਹਾਈਗ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੀਡਿੰਗ
ਟਿੱਪਣੀ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ-ਟਾਰਗੇਟ ਖੇਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼। ਹਾਈਗ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਓਜੈਨਿਕ ਸੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਤੇ 19.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 27.9% ਸੀ।
- ਸਥਾਨ: ਸੋਲਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (CAIPEEX IV)
- ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ: 2018 ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਅਵਧੀ
- ਵਿਧੀ: ਹਾਈਗ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੀਡਿੰਗ
ਟਿੱਪਣੀ: ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 46±13% ਅਤੇ ਸੀਡਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਔਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 18±2.6% ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 867 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਇਆ।
2019-2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਕੇਂਦਰ: ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ
- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (HR): 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021
- ਮੱਧਮ ਮੀਂਹ (MR): 09 ਫਰਵਰੀ, 2022
- ਹਲਕੀ ਮੀਂਹ (LR): 20 ਫਰਵਰੀ, 2024
ਕੇਂਦਰ: ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ
- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (HR): 09 ਅਕਤੂਬਰ, 2022
- ਮੱਧਮ ਮੀਂਹ (MR): 09 ਫਰਵਰੀ, 2022
- ਹਲਕੀ ਮੀਂਹ (LR): 20 ਫਰਵਰੀ, 2024
ਕੇਂਦਰ: ਦਵਾਰਕਰ ਸੈਕਟਰ-8
- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (HR): 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021
- ਮੱਧਮ ਮੀਂਹ (MR): 01 ਫਰਵਰੀ, 2024
- ਹਲਕੀ ਮੀਂਹ (LR): 20 ਫਰਵਰੀ, 2024
ਕੇਂਦਰ: ਨਰੇਲਾ
- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (HR): 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021
- ਮੱਧਮ ਮੀਂਹ (MR): 30 ਜਨਵਰੀ, 2024
- ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ (LR): 20 ਫਰਵਰੀ, 2024
ਕੇਂਦਰ: ਰੋਹਿਣੀ
- ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ (HR): 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021
- ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ (MR): 9 ਫਰਵਰੀ, 2022
- ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ (LR): 20 ਫਰਵਰੀ, 2024