ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ! ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਏ ਮੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ।
Published : December 23, 2025 at 11:00 AM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (IGMC) ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਪਵੀ (ਚੌਪਾਲ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਜੁਨ ਪੰਵਾਰ, ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਹੁਲ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।