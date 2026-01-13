‘ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Published : January 13, 2026 at 1:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ।"
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?"
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ। ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?"