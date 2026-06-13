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ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ IAF ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ: 1986 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ...

1986 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ AN-32 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ।

JORHAT PLANE CRASH 2026
AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ((IANS))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 5:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 13 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੋਨੋਵ AN-32 ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਰੀਆ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ

7 ਮਾਰਚ, 2025: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ।

JORHAT PLANE CRASH 2026
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ((IANS))

3 ਜੂਨ, 2019: ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਜੋਰਹਾਟ ਤੋਂ ਮੇਚੂਕਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਪੋ ਨੇੜੇ 12,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 13 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਅੱਠ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫੌਜੀਰੀ) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

20 ਸਤੰਬਰ, 2014: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਰਨਵੇਅ ਨੂੰ ਛੂਹਣ 'ਤੇ, ਇਸਦਾ ਸੱਜਾ ਵਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ।

15 ਦਸੰਬਰ, 2011: ਅਸਾਮ ਦੇ ਉਸੇ ਜੋਰਹਾਟ-ਰੋਰੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

8 ਜੂਨ, 2009: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਚੂਕਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਮਾਊਂਟ ਰਿੰਚੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 13 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (7 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ। 12,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼, ਟਾਟੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਊਂਟ ਰਿੰਚੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਚੁਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।

23 ਫਰਵਰੀ, 2000: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਜੇਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਨਵੇਅ 09 ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਲ, ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

7 ਮਾਰਚ, 1999: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਪਨਕਲਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 18 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਪੋਖਰਣ ਜਾਣਾ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ AN-32 ਜਹਾਜ਼ (K2669 ਅਤੇ K3055) ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨੌ-ਏਅਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲੀਡ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।

15 ਜੁਲਾਈ, 1990: ਤੰਬਰਮ ਤੋਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੋਨਮੁਡੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੰਬਰਮ ਤੋਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।

4 ਅਕਤੂਬਰ, 1988: ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਂਟੋਨੋਵ AN-32 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 10 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਤਿੰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

22 ਮਾਰਚ, 1986: ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 17 ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (3 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਐਂਟੋਨੋਵ ਏਐਨ-32 ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਐਂਟੋਨੋਵ ਏਐਨ-32 ਇੱਕ ਦੋ-ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਗੋ ਫੌਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਚਿਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਰਬੋਪ੍ਰੌਪ ਇੰਜਣ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

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JORHAT PLANE CRASH 2026

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