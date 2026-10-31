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ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਭੰਗ ਸਣੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਵੀਡ (ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Hydroponic cannabis worth Rs 9.33 crore seized
ਭੰਗ ਸਣੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2026 at 12:41 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਸਟਮ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਵੀਡ (ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭੰਗ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 26.67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹9.33 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਕਾਰਵਾਈ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ AI2335 ਰਾਹੀਂ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ" ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

Hydroponic cannabis worth Rs 9.33 crore seized
ਭੰਗ ਸਣੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Etv Bharat)

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁੱਲ 26 ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਊਚ ਮਿਲੇ। ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 13 ਪਾਊਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਬੂਟੀ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

Hydroponic cannabis worth Rs 9.33 crore seized
ਭੰਗ ਸਣੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Etv Bharat)

NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 43(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ), 20 (ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ), 23 (ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ), ਅਤੇ 29 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

TAGGED:

DELHI CUSTOM
IGI AIRPORT HYDROPONIC WEED SEIZED
ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਸ਼ਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ

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