ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਭੰਗ ਸਣੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਵੀਡ (ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 31, 2026 at 12:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਸਟਮ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨਲ 3 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਵੀਡ (ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭੰਗ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 26.67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹9.33 ਕਰੋੜ ਸੀ।
26.67 kg of Hydroponic Weed Seized at IGI Airport Customs officers at T-3, IGI Airport, have booked a case of smuggling of suspected hydroponic weed (Marijuana) against two Indian passengers arriving from Bangkok on 28.10.2026 (Flight AI2335). 🔍 On the basis of profiling, both passengers were diverted at the Green Channel for X-ray screening and search of their baggage. 📦 26 polythene pouches of green substance were recovered from two trolley bags, 13 pouches in each. Net weight: 26,670 g. Prima facie positive for Marijuana/hydroponic weed. ₹Value: about ₹9.33 crore. ⚖️ Substance seized u/s 43(a) and both passengers arrested u/s 43(b) of the NDPS Act, 1985 on 28.10.2026. Cases booked u/s 8, 20, 23 & 29. Investigation is in progress. Vigilance in action. 🇮🇳 @FinMinIndia @cbic_india @Delhicustoms @Drug_Free_India @Cascadeglobal #NDPS #IGIAirport #NashaMuktBharatAbhiyaan #CustomsInAction— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) October 30, 2026
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ AI2335 ਰਾਹੀਂ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ" ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੁੱਲ 26 ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਊਚ ਮਿਲੇ। ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 13 ਪਾਊਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਬੂਟੀ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 43(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ), 20 (ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ), 23 (ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ), ਅਤੇ 29 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।