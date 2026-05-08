ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਬਣਿਆ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਦਖ਼ਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 8, 2026 at 2:07 PM IST

7 Feet Man Working As Bus Conductor : ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਹਦੀਪਟਨਮ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ ਮਸੀਹਾ

ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ

ਦਰਅਸਲ ਕਰੀਬ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ, ਬੱਸ ਪਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ

ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਟ ਦੇ 10 ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਮ.ਏ. ਅੰਸਾਰੀ, ਜੋ ਚੰਦਰਯਾਂਗੁਟਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਆਦਿਲ ਕਾਚੇਗੁਡਾ ਆਰਟੀਸੀ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਮ.ਏ. ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਹਦੀਪਟਨਮ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਈਨਾਡੂ-ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।'

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਐਕਸ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਰਟੀਸੀ ਐਮਡੀ ਸੱਜਨਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਮੇਹਦੀਪਟਨਮ ਡਿਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਅਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ, 198 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੰਬਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਬੱਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (OD) ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ TSRTC ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

