ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
Published : October 12, 2026 at 11:37 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ (45) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀਪਟਨਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੀਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹਿਦੀਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਆਤੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: AIMIM ਆਗੂ
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮੀਉੱਲ੍ਹਾ ਬੇਗ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 46 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਊਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, AIMIM ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਊਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਿਆ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।