ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ: ਸਪੀਡ 300 km/h, 3 ਘੰਟੇ ਚ ਸਫਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ: ਸਪੀਡ 300 km/h, 3 ਘੰਟੇ ਚ ਸਫਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Published : May 18, 2026 at 5:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਪੁਣੇ-ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ 15 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NHSRCL) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHSRCL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਘੰਟੇ 13 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 35.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 35.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਖੰਡਾਲਾ ਘਾਟ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚੇ ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਪੁਣੇ-ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NHSRCL) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 671 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (14%) ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (18%) ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, 457 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (68%) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ: ਵਿਕਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਕੋਕਾਪੇਟ)
- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ: ਕਲਬੁਰਗੀ
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ: ਵਿਖਰੋਲੀ, ਠਾਣੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਲੋਨਾਵਾਲਾ, ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ, ਪੁਣੇ, ਬਾਰਾਮਤੀ, ਪੰਧਰਪੁਰ, ਸੋਲਾਪੁਰ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 247 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 247 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
NHSRCL ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ (R&B) ਮੰਤਰੀ ਕੋਮਾਤੀਰੇਡੀ ਵੈਂਕਟ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ R&B) ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਨਾਲ, NHSRCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਸ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਕਾਪੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। NHSRCL ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਕਾਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 247 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NHSRCL ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 101 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਟੀਲ ਦੇ ਪੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ 29 ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੂਲਾ-ਮੁਥਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ 360 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ, ਭੀਮ ਨਦੀ ਉੱਤੇ 280 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਬੋਰੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ 225 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 63,494 ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2041 ਤੱਕ 95,050, 2051 ਤੱਕ 122,727 ਅਤੇ 2061 ਤੱਕ 152,092 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹੈ।
ਕੋਕਾਪੇਟ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਕੋਕਾਪੇਟ ਨਿਓਪੋਲਿਸ) 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
16 ਕੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨ 1,215 ਯਾਤਰੀ
ਹਰੇਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 16 ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,215 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
