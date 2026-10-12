ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਉਮਰਾਹ' ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਦਾ
ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : October 12, 2026 at 2:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ (45) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀਪਟਨਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੀਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹਿਦੀਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
Deeply grieved at the loss of life of an Indian national in the Riyadh attack. My heartfelt condolences to the bereaved family. The Embassy will extend all possible assistance.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2026
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਆਤੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।'
Further Update regarding Riyadh airport attack: - Our Embassy officials have visited all hospitals where Indian nationals injured in the attack have been admitted. As mentioned earlier, 1 Indian national unfortunately passed away today, 3 are in ICU but stable, 2 more are admitted in normal wards while others have been discharged. - We thank the Saudi authorities for the medical care provided to the injured Indian nationals and assure the families that the Embassy will provide all possible support. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
ਪਰਿਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮੀਉੱਲਾਹ ਬੇਗ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 46 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
UPDATE: It’s been confirmed that Yousuf sahab has passed away in the attack. Innalilahi wa inna ilahir rajioon. His son is undergoing knee surgery, another son is in the hospital and 3 of his toes have been cut off. His daughter and wife are safe. His aunt (chachi) was with them, and suffered injuries to the head but is out of danger. I am in touch with Yousuf’s brother in law in Riyadh and the DCM has assured me that they’re taking care. @DrSJaishankar every possible assistance should be provided to the family. The family is from Mehdipatnam in Hyderabad.— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 11, 2026
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।