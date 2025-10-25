ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਾਣੋ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ
ਕੁਰਨੂਲ ਨੇੜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2025 at 9:16 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ/ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਕੁਰਨੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 19 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਨੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚਿਨਾਟੇਕੁਰ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵੇਮੁਰੀ ਕਾਵੇਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭੜਕੀ । ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਨ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬੈਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਸ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਰਨੂਲ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲਿਥੀਅਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।