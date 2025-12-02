ETV Bharat / bharat

ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਵੈਤ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੰਬਈ ਮੋੜਿਆ

ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 1:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਡਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (RGIA) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੋਟ-ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।

FlightRadar24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਏਅਰਬੱਸ A321-251NX ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 1:56 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:10 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਡਾਣ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।

