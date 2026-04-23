ਨਾਈਟ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਨਾਈਟ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਨਾਈਟੀ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 23, 2026 at 11:23 AM IST
ਬੇਲਾਗਾਵੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਈਟ ਡਰੈੱਸ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਈਟੀ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
'ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ'
ਇਹ ਘਟਨਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੰਦਗੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ 29 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 27 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਮੰਜੁਲਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਜੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਡਰੈੱਸ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈ।
'80 ਫੀਸਦ ਸੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ'
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਲਗਾਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਜ਼ਲਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ।
'ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 8 ਸਾਲ'
ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਜੀ ਨੇ ਮੰਜੁਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੰਦਗੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੰਦਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਈਟੀ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।