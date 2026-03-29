ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 6:30 PM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਪਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੋਦ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੋਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਵਪਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਪਨਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੋਦ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰ

ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਵਪਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਿਨੋਦ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਪਨਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਵਪਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਉਜਾੜ ਤਾ ਪਰਿਵਾਰ'

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੋਦ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਪਨਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

