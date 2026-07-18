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ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਘਰ ਆਏ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਸਹਦੇਵਖੁੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

BALESHWAR MURDER CASE
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 3:51 PM IST

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ਬਾਲਾਸੋਰ (ਉਡੀਸ਼ਾ): ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਦੇਵਖੁੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਘਰ ਆਏ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਸਹਦੇਵਖੁੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੇਠੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਸੇਠੀ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਐਨਐਚਆਰਐਮ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਟਕ ਤੋਂ ਬਾਲਾਸੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਹਿਦੇਵਖੁੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 315/26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਕਟਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਾਸੋਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਰਸ਼ਮੀਰੰਜਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸਹਿਦੇਵਖੁੰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਆਈਸੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

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ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ
BALESHWAR MURDER CASE

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