ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : March 30, 2026 at 12:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
#WATCH | Delhi | Man kills wife in Pul Prahladpur area, by allegedly striking her with a gas cylinder. Police are present at the crime scene. pic.twitter.com/hfdTRXaRaA— ANI (@ANI) March 30, 2026
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਡੀਸੀਪੀ ਹੇਮੰਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
