ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ! ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : July 14, 2026 at 10:46 PM IST
ਬਲਾਂਗੀਰ (ਉਡੀਸ਼ਾ): ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹੁਣ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿਮਨੀ ਭਾਟੀ ਪਾੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਵਪਨੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੀਮਾ ਭੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (BBMCH) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੂੰ BBMCH ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ
ਭੀਮ ਭੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਬਾਰੂਚੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵਪਨੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੈ,ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।"