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ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚਿਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ।

HUSBAND AND WIFE DIE
ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 3, 2026 at 9:55 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਘੋਂਡਾ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਪੰਚਮ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ'

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟਿੰਕੂ (32) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਰਮਿਲਾ (30) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਟਾ/ਮੈਨਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਕਾਸ਼, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਸੀ।

'ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ'

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੱਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਿਊ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ) ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ (ਜੀਟੀਬੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ'

ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗਨਵਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਡੇਅਰੀ ਨੇੜੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਢਹਿਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ G+1 ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ CATS ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਘਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

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HOUSE ROOF COLLAPSE IN DELHI
ਦਿੱਲੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮੌਤ
ROOF COLLAPSE IN DELHI
ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ
HUSBAND AND WIFE DIE

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