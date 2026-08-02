ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 117 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੌਣ ਨੰਬਰ ਵਨ ?
ਕੈਂਡੇਰੇ ਹੁਰੁਨ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 2026: ਮੀਨਾ ਬਿੰਦਰਾ, ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : August 2, 2026 at 7:15 PM IST
HURUN INDIA WOMEN LEADERS LIST: ਮੀਨਾ ਬਿੰਦਰਾ, ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕੈਂਡੀਅਰ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਲੀਡਰਸ ਲਿਸਟ 2026' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 117 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ₹39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88% ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨਹੇਰੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਾਨਹੇਰੇ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਲੀਡਰਸ ਲਿਸਟ 2026' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 117 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 97 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 21% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੌਲਤ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਕਾਨਹੇਰੇ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਲੀਡਰਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ CEO, ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ AI, EV, ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਕਨੀਕ, ਸਿਹਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 98 ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 117 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ₹39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84% ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਕੁੱਲ 20 ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਇਸ ਉਪ ਸਮੂਹ ਦਾ 60% ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੌਪ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਔਰਤਾਂ ਕੌਣ ?
ਮੀਨਾ ਬਿੰਦਰਾ, ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਥਾ ਰੈਡੀ-ਸੁਨੀਤਾ ਰੈਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ-ਸ਼ਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਨਿਸਾਬਾ ਗੋਦਰੇਜ, ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ, ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਅਤੇ ਮੈਰੀਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ
ਪੈਰਾ-ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ 'ਕੈਂਡਰੇ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਲੀਡਰਸ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੈਰਾ-ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੇਅ ਡਿਸੂਜ਼ਾ, ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਪਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਔਰਤਾਂ
'ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ' ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 117 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ - ਕੁੱਲ 22 - ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ?
ਮੀਨਾ ਬਿੰਦਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਫਾਊਂਡਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਸਿਨਹਾ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਰੈਡੀ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ,ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੇਅ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ/ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ੋਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਇਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੀਈਓਜ਼ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਇਰ ਓਵਰਆਲ ਟੌਪਰ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੀ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਇਰ, 117 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਟੌਪਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਨਸ ਰਹਿਮਾਨ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੇਅ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼
ਫੇਅ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 276.8% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈੱਫ ਸ਼ਿਪਰਾ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ 117 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ, ਕੁੱਲ 6.29 ਮਿਲੀਅਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 117 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ?
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ-ਸ਼ਾ, ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਾਇਰ, ਨਿਸਾਬਾ ਗੋਦਰੇਜ, ਅਨੀਤਾ ਡੋਂਗਰੇ, ਮਸਾਬਾ ਗੁਪਤਾ, ਪੀ.ਵੀ. ਸਿੰਧੂ, ਸਾਇਨਾ ਨੇਹਵਾਲ, ਬਰਖਾ ਦੱਤ, ਪਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਨਮਿਤਾ ਥਾਪਰ, ਕੁਸ਼ਾ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 33 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਨਿਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਮੀਨਾ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ BIBA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹758 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮਿਕਾ (ਬੈਕਟਰਸ ਫੂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,650 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਮ ਸਿਨਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਰੀਨਿਊ ਪਾਵਰ, ਦੀ ਕੀਮਤ ₹22,230 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੜੀ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ₹1.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।