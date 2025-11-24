ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈਕ, KYC ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ

ETV Bharat / bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ OTP ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ Know Your Customer (KYC) ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਰੰਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਬੀਆਈ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈਕ

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਸਬੀਆਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਪੀਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਏਪੀਕੇ (Android application package) ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ APK ਫਾਈਲ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਐਪਸ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ APK ਐਪ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ।
  • ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਐਪ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਕਾਲ ਲੌਗਸ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਐਪ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

