ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਅੱਤਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
Published : November 1, 2026 at 1:29 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (ਕੇਜੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
#WATCH | Panchkula, Haryana: On alleged assault on KG student, Chairperson Haryana Human Rights Commission, Justice Lalit Batra says, "... It is very unfortunate. I will take cognisance of the matter, study the entire case and make recommendations to address any shortcomings in the system... We will focus on positive parenting, child psychology, proper counselling in schools and better implementation of government guidelines. Schools must provide a safe and conducive environment for children, with adequate teacher strength and proper supervision... The CCTV footage should not be leaked, as the identities of both students must be protected under the Juvenile Justice Act... I will also examine the school management, staff availability and compliance..."— ANI (@ANI) October 31, 2026
ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSCPCR) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।"
Panchkula, Haryana: State Human Rights Commission Chairman Justice Lalit Batra and Assistant Registrar Dr Punit Arora inspect the government school following the alleged assault on a KG student. https://t.co/fBhXxUyT4e— IANS (@ians_india) October 31, 2026
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ"
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ - ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ - ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲੱਭ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
'25-30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹਰ 25-30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇ।"
Haryana State Commission for Protection of Child Rights (HSCPCR), has taken suo motu cognisance of the matter in which a third-grade student was allegedly assaulted a kindergarten girl inside the school premises in Panchkula and has directed the District Education Officer, Panchkula, to submit a comprehensive, point-wise factual report to the Commission regarding the action taken by the Education Department— ANI (@ANI) October 31, 2026
'ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ'
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ।"
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੀ ਧੀ, ਜੋ ਕੇਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਸੀਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
#WATCH | Panchkula | Chairperson of the Haryana State Commission for Protection of Child Rights (HSCPCR), Tripti Sheoran says, "I received a video of this incident yesterday evening, showing a six-year-old girl and an eight-year-old boy...Given the manner in which he carried out this act, we intend to have the child undergo a mental health evaluation and counselling to understand why he behaved this way. We need to investigate whether his family environment, the area he lives in, or perhaps his exposure to aggressive video games—which many children play these days—contributed to his actions. Only after considering all these factors will we be able to provide a full assessment of the child's behaviour and the reasons behind his conduct..."— ANI (@ANI) October 31, 2026
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ?
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।