ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਡਾ ਰੈਕੇਟ: 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੇਡੇਲਾ ਸੂਰਿਆਕਿਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੇਡੇਲਾ ਦੁਰਗਾ ਰਾਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 10:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਡਾ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਏਸਿਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦਗੁਰੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮਲਕਾਜਗਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਦਗੁਰੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੇਡੇਲਾ ਸੂਰਿਆਕਿਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੇਡੇਲਾ ਦੁਰਗਾ ਰਾਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
487.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸੁਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਦਗੁਰੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 43 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਸੈਲਫ-ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 100 ਐੱਗ ਡੋਨਰ ਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 27 ਤੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਦਗੁਰੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 487.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਨਿਲ ਗਗਲਾਨੀ ਅਤੇ ਓਏਸਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਰਸ਼ੀ ਦੇਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਪੁਰ 'ਚ ਸਦਗੁਰੂ ਅਸਿਸਟਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਐੱਫਓ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ
ਸੁਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਗੁਰੂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 6.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 11 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਪਦਮਜਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।