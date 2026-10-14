ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, "ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ", ਬੋਲੇ- ਬੰਸਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Published : October 14, 2026 at 4:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ "ਠੰਡੇ" ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੰਸਰੀ ਸੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਹੈ।" ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਕ ਸਮਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ 'ਤੇ ਭਜਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਨ ਤੋ ਤੇਨੇ ਕਹੀਏ ਵਜਾਇਆ ਸੀ।
नफरत का जवाब प्यार से ही दिया जाएगा ❤️ https://t.co/R1MSpiybBZ— Congress (@INCIndia) October 14, 2026
ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਸਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਰਏਐਫ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ।"
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "As I said in my press conference, this is India. Amit Shah ji, take a good look at this. There is no Hindu here, no Muslim, no one of any specific caste; there is no woman, no man. There is one voice, one protest. It is the voice of India, and you are standing against this voice—the Prime Minister is standing against this voice. I suggest to you: do not stand against this voice. No one can stand against this voice. To the police personnel, I have told all the students to keep a video record and send that evidence to us. When this entire matter concludes, we will utilize all that evidence and ensure that everyone who needs to be punished is punished, from PM Narendra Modi, Gyanesh Kumar, Amit Shah, and even the constable who is raising a hand against our children...."— ANI (@ANI) October 14, 2026
NSUI ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਸ਼ੇਰਨੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NSUI) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਘਸੀਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਚਲ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। NSUI ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿ "ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 107 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।"
LIVE: Media Bite | 10 Janpath, New Delhi https://t.co/OScZ2qfe1m— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।" ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਨਰ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।" ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।