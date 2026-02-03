ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਸ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਸ, ਜੋ ਪਾਉਂਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਹਰੀਪੁਰ ਕਵਾਨੂ ਮਾਈਨਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
Published : February 3, 2026 at 12:00 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ HRTC (ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਜਾ ਰਹੀ HRTC ਬੱਸ ਹਰੀਪੁਰ ਕਵਾਨੂ ਮਿਨਾਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ: ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ SDRF ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
#WATCH | Uttarakhand | A bus carrying passengers falls into a gorge in the Kalsi area of Dehradun district; Teams of SDRF are present at the accident site are carrying out search and rescue— ANI (@ANI) February 3, 2026
(video source: SDRF) pic.twitter.com/QmCG06wXus
ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ 30 ਲੋਕ
ਅੱਜ, 3 ਫਰਵਰੀ, 2026, CCR ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਵਾਨੂ, ਮਿਨਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, SDRF ਕਮਾਂਡਰ ਅਰਪਨ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, SDRF ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਡਾਕਪੱਥਰ, ਚੱਕਰਤਾ, ਮੋਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਸ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HRTC) ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ HP66A2588 ਹੈ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਦਸਾ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਾਹਨ ਬੱਸ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਹੈ।