ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ? ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Published : December 16, 2025 at 3:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
How to find your nearest Aadhaar Centre?— Aadhaar (@UIDAI) December 14, 2025
Dial 1947, UIDAI’s toll-free helpline, and get complete assistance.
Whether you need to locate your nearest Aadhaar Centre, check acceptable documents, or get guidance on Aadhaar services — the support team is here to help you on every… pic.twitter.com/C7JlYBtRP7
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
UIDAI ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1947 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
UIDAI.com 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1947 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ?
- UIDAI ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- 'ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ' ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਹੁਣ 'Get Aadhaar' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 'Search Enrollment Center' ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਡਾਕ (ਪਿੰਨ) ਕੋਡ, ਖੇਤਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਟੋ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਕੈਪਚਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ 'Search Center' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: