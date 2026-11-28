ਜਾਣੋ ਕਿ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇ 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ PNR ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ!
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PRS) ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 10-ਅੰਕਾਂ ਦਾ PNR ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 5:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸ-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ PNR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PNR ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ। PNR ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰੀ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ PNR ਇੱਕ 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
PNR ਨੰਬਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ PNR ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੇਲਗੱਡੀ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਸੀਟ ਜਾਂ ਬਰਥ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ PNR ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਯਾਤਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PRS) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਅੰਕ PRS ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਅੰਕ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ PNR ਨੰਬਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 10 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ, ਸੀਟ, ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ PNR ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ
PNR ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
1 ਤੋਂ 3: ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
4 ਤੋਂ 6: ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
7 ਤੋਂ 9: ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਅੰਕ
ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
PNR ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵੇਰਵੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRIS) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CRIS ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ IT ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। IRCTC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ PNR ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
PNR ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਟਿਕਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, RAC ਹੈ, ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ: ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਟਿਕਟ ਪਛਾਣ: ਇਹ ਨੰਬਰ ਟਿਕਟ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੀਟ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ, ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਥ ਸਥਿਤੀ।
PNR ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ?
ਤਿੰਨ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, IRCTC ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਇਸਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ 10-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 139 'ਤੇ SMS ਭੇਜੋ।
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