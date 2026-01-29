ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 29, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ (ਬਜਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਰਲਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (WIF) ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
|ਰੈਂਕਿੰਗ
|ਦੇਸ਼
|1
|ਸਿੰਗਾਪੁਰ
|2
|ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ
|3
|ਡੇਨਮਾਰਕ
|4
|ਸਾਈਪ੍ਰਸ
|5
|ਸਵੀਡਨ
|16
|ਭਾਰਤ
|66
|ਅਮਰੀਕਾ
|68
|ਚੀਨ
ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GDP ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਐਨਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਨ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ 2050 ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ, ਆਸੀਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਭਾਰਤ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੂਚਕਾਂ (ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨੇ ਸਕੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) 2026 ਤੱਕ 4.51 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ GDP 606.23 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ GDP ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ
RNI ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ GDP ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 68ਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 66ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ
WIF ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
RNI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।