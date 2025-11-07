ETV Bharat / bharat

EXPLAINER: ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ AC ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ? ਕਿਉ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?

ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬੱਸਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

how safe AC sleeper buses
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ AC ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ? ਕਿਉ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ?
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2025 at 12:51 PM IST

7 Min Read
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ- ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ।

ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,257 ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

how safe AC sleeper buses
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ

ਲਖਨਊ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਓ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸੂਰਤ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤੀ

ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਗਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਟਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਅੱਧੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

how safe AC sleeper buses
ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ?

ਆਰਟੀਓ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ।

ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। - ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਾਂਡੇ, ਆਰਟੀਓ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਅਫ਼ਸਰ

ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਦੇ ਗੇਟ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ-ਲਾਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।

how safe AC sleeper buses
ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਰੇਟਰ

ਆਰਟੀਓ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਿਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ

ਆਰਟੀਓ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਬੱਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਗੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

how safe AC sleeper buses
ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਬੱਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋਖਮ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ 2x1 ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਬਰਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 30-40 ਬਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਬਰਥ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 2.6 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਿਆਰਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਫੁੱਟ ਗਲਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ

ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਪਰਦਿਆਂ, ਬਰਥ ਕਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਈਟਾਂ, ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਏਸੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ?

ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

how safe AC sleeper buses
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਆਮ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ

  1. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਰਨੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
  2. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
  3. 15 ਮਈ, 2025: ਲਖਨਊ-ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਥ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
  4. 11 ਮਾਰਚ, 2024: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 38 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ 11 ਕੇਵੀ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
  5. 8 ਨਵੰਬਰ, 2023: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ NH-8 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ 31 ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

