ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ? ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 20, 2026 at 9:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ- DBT ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2,000- 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ 'ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ' ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ (revenue records) ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹਰੇਕ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ- ਮਾਲਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ₹10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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