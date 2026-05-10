1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ? ਹੁਣ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
Published : May 10, 2026 at 12:08 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੇਖਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ - ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
1947 ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1948 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾ. ਬਿਧਾਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਕਲਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਰਗੇ ਉਪਨਗਰ - ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। 1962 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ 1967 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ - ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ - ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੰਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੀਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1977 ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇਤਾ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
2000 ਵਿੱਚ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ 15 ਸਾਲ
2011 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਬਦਲਾਵ' (ਬਦਲਾਵ) ਹੋਇਆ - ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। "ਮਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਮਾਨੁਸ਼" (ਮਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਲੋਕ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ - 2011 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਨਿਆਸ਼੍ਰੀ, ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2026 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ
ਅੱਜ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ - ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ, ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ - ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਬੰਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੂਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।