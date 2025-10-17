ETV Bharat / bharat

Explained: ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਬਨਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ, ਅਸਲੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ
ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ "ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ" ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ: ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ?

ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (CSIR) ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (NEERI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਕ ਪਟਾਕੇ ਲੱਭਣ।

ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ (ETV Bharat)

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਹਿਸ਼ਮੀ ਜਮੀਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਨੀਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਬਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਕਣ ਪਦਾਰਥ (ਧੂੜ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 30-40% ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਡੈਸੀਬਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਧੁਨੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਲਗਭਗ 110 ਡੈਸੀਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲਣ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਟਾਕੇ ਆਮ ਧਾਤੂ ਲੂਣਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰੇਟ, ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ, ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30% ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 110 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ "ਹਰਾ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਾਕੇ ਅਸਲੀ ਹਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ CSIR-NEERI ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਹਰੇ' ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।"

ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ' ਲੋਗੋ ਅਤੇ CSIR-NEERI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ QR ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਟਾਕੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿੱਚ CSIR-NEERI ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ/ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਠੋਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਵਰੀਨ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ 25-30% ਘੱਟ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ, PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ 800-1,500% ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ।"

ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਲੂਣ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੋਰੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਪੂਰਵਗਾਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "TERI, IIT-ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ NEERI ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।" "ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ QR ਕੋਡ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO), ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ 1884 ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਆਡਿਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ; 0.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਹਰੇ' ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੋਰਨ ਹੈ; ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ "ਹਰੇ" ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤਾਂ

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗੰਭੀਰ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ।

ਕੰਧਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਏਮਜ਼-ਸਫਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ₹1,000-1,500 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਸੀਮਤ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ AQI ਨੂੰ 'ਮਾੜਾ' ਤੋਂ 'ਗੰਭੀਰ' ਤੱਕ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੋਣਵੇਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।"

ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੋ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਧਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਲੋੜ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, "ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

