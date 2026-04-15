ETV Bharat / bharat

ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? 2026 ਲਈ 'ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ' ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ

ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 15, 2026 at 7:44 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ (LPA) ਦੇ 92% ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕਾਈਮੇਟ ਵੈਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਸਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।

ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 50%-60% ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70% ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

2026 ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2002 ਅਤੇ 2009, ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। 2026 ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਜੋਖਮ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 45%–65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (IMD) ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ "ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਰੁਕਾਵਟ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਕਈ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (ENSO ਚੱਕਰ) ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਡਾਈਪੋਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਢੱਕਣ ਭੂਮੀ-ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IMD ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ±5% ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। IMD ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕਾਈਮੈਟ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ IMD ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਟ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 70% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40% ਕਾਰਜਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਭੋਜਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘੱਟ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੱਕਣਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ)। ਦਰਾਮਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਐਲ ਨੀਨੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ ਪਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ।

ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ

ਬਾਰਿਸ਼ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ) - ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਹੜ੍ਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ) ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਸਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਪੂਰਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ (LPA) (1971 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ) 87 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐਮ. ਮੋਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਲਪੀਏ ਦੇ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨ।"

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ (ਨਿਰਪੱਖ) ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ (PIOD) ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ (ਅਫਰੀਕੀ ਤੱਟ) ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ (ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ) ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ IOD ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਖੇਤਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕੋਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕੋਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ, ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕੋਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 42.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਜਾਂ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

MONSOON
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
MONSOON FORECAST
ਮੌਨਸੂਨ
MONSOON FORECASTS 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.