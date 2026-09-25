ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੋਂ ਘਰ ਗਾਇਬ ! ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਇਬ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਹ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 25, 2026 at 8:31 PM IST
ਚੰਚਲ (ਮਾਲਦਾ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ "ਮੌਜ਼ਾ" (ਮਾਲਦਾ ਪਿੰਡ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਚਲ-11 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਾਲੋਬਾਂਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ "ਮੌਜ਼ਾ" ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਕ "ਮੌਜ਼ਾ" ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੇਹਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਭਾਖੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਬੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 'ਮੌਜ਼ਾ' ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੂਲੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਿਰਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਉਹ ਘਰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਖਾਸ ਮੌਜ਼ਾ (ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ) ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਚਲ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।" ਮਾਲਦਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਗੇਨ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।